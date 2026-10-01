Продажи Niva Legend взлетели на 79,3%: какие Lada стали покупать чаще

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России в сентябре 2026 года достигли 32,3 тыс. машин. Это лучший месячный результат марки с начала года: показатель оказался на 10,6% выше августовского и на 9,4% превысил продажи сентября 2025 года. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа «Известиям».

Granta сохранила лидерство

Самой продаваемой моделью Lada в сентябре остается Granta. За месяц российские покупатели приобрели 11,8 тыс. таких автомобилей, что на 5,4% больше результата августа.

Продажи Lada Iskra составили 3711 машин. По сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился на 12,7%. Семейство Vesta за сентябрь реализовали в количестве 5530 автомобилей.

Niva показала самый заметный рост

Наиболее существенная динамика за месяц зафиксирована у внедорожников семейства Niva. Продажи Niva Travel составили 3832 автомобиля, увеличившись на 25,8% по сравнению с августом.

Еще заметнее вырос спрос на Niva Legend. В сентябре было реализовано 4148 таких машин — на 79,3% больше, чем месяцем ранее.

В начале осени также продали 2428 пассажирских и 585 грузовых фургонов Lada Largus.

Продажи за год немного выросли

За первые 9 месяцев 2026 года в России реализовали 244,6 тыс. новых автомоб