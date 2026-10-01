На новых площадках «Лайт индастриал» в Подмосковье создадут более 22 тыс. рабочих мест

На новых площадках «Лайт индастриал» в Подмосковье разместятся более 1,3 тыс. компаний-резидентов, они планируют создать более 22,3 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сегодня в Московской области в реализации находится 14 проектов формата „Лайт индастриал“ общей площадью почти 800 тыс. кв. м», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, еще около 1,3 тыс. кв. м начнут строить в 2027–2029 годах. В регионе насчитывается уже восемь таких площадок, там создано почти 4,5 тыс. рабочих мест и работают 277 компаний-резидентов.

Напомним, что первые промышленные боксы в формате «Лайт индастриал» появились в Подмосковье около пяти лет назад, теперь это один из наиболее востребованных вариантов размещения небольшого производства.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.