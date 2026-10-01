Царапины на коре напугали дачников Подмосковья: эксперт рассказал, стоит ли жителям готовиться к встрече с медведем

Глубокие борозды на коре деревьев в лесу возле подмосковной Вереи заставили местных жителей забеспокоиться. Дачники и любители тихой охоты решили, что в округе появился бурый медведь. Но, как передает REGIONS, биологи призывают не спешить с такими выводами и сначала разобраться, чьих когтей эти отметины.

Похоже, но не доказательство

Царапины на стволах действительно принято считать одним из типичных признаков того, что рядом ходил крупный зверь. Однако кандидат биологических наук Алексей Субботин обращает внимание на другое: одного этого признака недостаточно, чтобы точно назвать животное. Точно такие же следы нередко оставляют лоси и прочие обитатели местных лесов.

«Повреждения коры — это маркер присутствия крупного зверя, но судить только по ним опрометчиво. Бурые медведи в Подмосковье действительно фиксируются, особенно в северных и западных районах, однако каждый такой случай требует проверки. Если заметили подозрительные задиры или следы, лучше всего сообщить об этом в охотнадзор», — пояснил Субботин.

Ставка на статистику

С начала 2026 года в Министерство экологии и природопользования Московской области поступило примерно 20 сообщений от жителей, наткнувшихся на следы хищников. Чаще всего люди находили именно косвенные улики — отпечатки лап либо задиры на деревьях.

Кандидат биологических наук и член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров приводит такие цифры: сейчас в подмосковных лесах живет порядка 80 бурых медведей. Примерно 30–40 из них обосновались здесь постоянно, а остальные время от времени забредают из Тверской, Смоленской и Калужской областей. За последние 10 лет поголовье в регионе увеличилось почти в два раза — в немалой степени из-за охранного статуса: медведь внесен в Красную книгу Московской области, и охота на него категорически запрещена.

Больше всего хищников традиционно отмечают на севере и северо-западе Подмосковья — в Талдомском, Можайском, Волоколамском и Шаховском округах. Бывают они и южнее: так, в 2025 году в Наро-Фоминском округе медведь наведался на пасеку неподалеку от деревни Слепушкино.

Что делать при неожиданной встрече

Алексей Субботин напоминает: обычно медведь первым старается уйти от человека. Чтобы свести риск к минимуму, в лесу полезно разговаривать вслух или постукивать палкой по стволам — зверь услышит и обойдет стороной. Если встреча все-таки случилась, убегать нельзя: следует медленно отходить, не разворачиваясь к животному спиной. Когда медведь подходит ближе, можно поднять руки или распахнуть куртку — так человек выглядит крупнее.

Ранее в Минэкологии рассказали о крупном хищном населении подмосковных лесов.