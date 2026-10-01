Свои хотели добить, чужие спасли: история бойца ВСУ

Он весил 45 килограммов, почти неделю полз по земле и впал в кому. Бойца ВСУ, которого свои же хотели добить дронами, спасли российские военные. Об этом сообщает RT.

По словам военкора Александра Симонова, солдат почти неделю добирался до позиций российских войск на добропольском направлении. Когда его нашли, он весил около 45 килограммов — истощенный, обезвоженный, практически кожа да кости. Он полз по земле, ориентируясь на звуки боя, и к моменту спасения уже не мог стоять на ногах.

Медики двое суток боролись за его жизнь. Военный впал в кому, но его удалось вытащить с того света. Сейчас он приходит в себя и постепенно восстанавливается.

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