Питание, движение и контроль веса: простые шаги, которые защитят детское сердце на десятилетия

Сердечно-сосудистые заболевания ежегодно становятся угрозой для жизни более миллиона взрослых россиян, однако истоки этих проблем нередко уходят в детство. Согласно данным экспертов, почти каждый пятый ребенок в России уже входит в группу риска по атеросклерозу, а сердечные риски к 16 годам фиксируются у большинства подростков. О том, как предотвратить эти угрозы, рассказала кардиолог Детской городской больницы Нижнего Тагила Дарья Завертяева, сообщил tagilcity.ru.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталья Дорофеева ]

Питание как основа профилактики

По словам специалиста, рацион ребенка должен быть сбалансированным и разнообразным. Овощи и фрукты рекомендуется занимать от четверти до половины тарелки, причем овощи должны преобладать над фруктами. Особую пользу для сердца приносят продукты, богатые калием и магнием: тыква, кабачки, бананы, сухофрукты.

Жиры, как отмечает Завертяева, должны составлять около 30% суточного рациона, при этом на насыщенные жиры приходится не более 10%. Источником полезных полиненасыщенных жиров служат растительные масла — оливковое, кунжутное, — а также жирная рыба (лосось, сельдь, скумбрия), авокадо и орехи. Эти продукты богаты омега-3 жирными кислотами, которые защищают сосуды и снижают риск воспалений.

Соль, по рекомендациям кардиолога, следует ограничить пятью граммами в день, учитывая и так называемую скрытую соль в колбасах, консервах и снеках. Сахар — до 40–50 г в сутки, включая содержащийся в готовых продуктах. При предрасположенности к хроническим заболеваниям — ожирению, гипертонии, нарушениям углеводного обмена — норму сокращают до 30 г, а при болезнях почек и сахарном диабете — до 15–20 г.

Основным напитком должна оставаться вода, тогда как сладкие газировки и энергетики лучше исключить. Кроме того, доказано: грудное вскармливание до 12 месяцев снижает риск ожирения и связанных с ним проблем в будущем.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Движение — не менее важно

Физическая активность для сердца так же значима, как и питание. Младенцам необходимо обеспечить безопасное пространство для свободного движения и полностью исключить экраны гаджетов до двух лет. Детям старше пяти лет требуется не менее 60 минут умеренной нагрузки ежедневно — быстрая ходьба, подвижные игры, езда на велосипеде. Трижды в неделю, по словам Завертяевой, стоит добавлять более интенсивные нагрузки: бег, плавание, единоборства.

Время за малоподвижными занятиями — телевизором, телефоном, планшетом — лучше ограничить двумя часами в день. Чем больше ребенок сидит перед экраном, тем меньше он двигается, а это напрямую влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной систем.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Вес под контролем

Мнение о том, что «пухлый ребенок — значит, здоровый», давно устарело. Избыточный вес в детстве — высокий риск ожирения во взрослом возрасте, а оно ведет к гипертонии и атеросклерозу. Если оба родителя имеют избыточную массу тела, вероятность столкнуться с той же проблемой у ребенка достигает 80%. Опасна и обратная ситуация: сильное истощение и расстройства пищевого поведения, например нервная анорексия, тоже наносят вред сердцу.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Екатерина Агеева ]

Вредные привычки и профилактика

Пассивное курение, подчеркивает кардиолог, представляет серьезную угрозу для детского организма. Если в доме курят, ребенок невольно воспринимает это как норму. Если же подросток уже пробует курить, запугивание и упреки помогают редко — лучше говорить о реальных последствиях: неприятном запахе изо рта, пожелтевших зубах, одышке при обычной нагрузке и риске опасных заболеваний.

Даже при хорошем самочувствии ребенка важно соблюдать график профилактических осмотров — в поликлинике, если он не посещает образовательное учреждение, а также в детских садах и школах. Срочно обратиться к участковому врачу нужно при таких симптомах, как шумы в сердце, учащенное сердцебиение, головокружения и обмороки, отставание в физическом развитии, бледность или посинение кожи при нагрузке, отеки. Врач назначит анализы и обследования, а при необходимости оформит направление к кардиологу.

Как подчеркивает Дарья Завертяева, сердечно-сосудистые заболевания у взрослых берут начало в детстве — это медицинский факт, подтвержденный десятилетиями исследований. Но те же исследования показывают: превентивные меры работают. Регулярные профосмотры, сбалансированное питание, ежедневная физическая активность, контроль веса и давления, отказ от курения — простой набор действий, способный уберечь ребенка от инфаркта через тридцать лет. И все это находится в руках родителей.

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