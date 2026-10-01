Бумажные письма вместо мессенджеров: школьники Егорьевска готовят для учителей сюрприз

В Егорьевске решили поздравить педагогов необычным способом — через бумажные письма. В школе № 3 в преддверии Дня учителя запустили акцию «Учительская почта». Организаторы предложили ученикам выразить благодарность преподавателям так, как это делали в прежние времена, — с помощью рукописных посланий, сообщил REGIONS.

В пятницу, 2 октября, в холле образовательного учреждения появится специальный ящик. Опустить в него письмо сможет любой желающий — школьник, родитель или выпускник. К посланию разрешено прикладывать рисунки, а участвовать в проекте могут и родители учеников.

«Наши „почтальоны“ из старших классов торжественно доставят каждое послание адресату. Это так просто — сказать „спасибо“ человеку, который каждый день вкладывает в нас частичку себя», — сообщили в руководстве образовательного учреждения.

Стоит отметить, что креативный подход к поздравлениям в школе практикуют уже не первый год. Так, год назад первоклассники записали для преподавателей большой видеоклип с поздравлением к профессиональному празднику. Как рассказали в Министерстве образования Московской области, дети также отвечали на вопросы и своими словами объясняли понятия, с которыми учителя сталкиваются в повседневной работе.

Ранее сообщалось, что 45% жителей Москвы и Подмосковья купят подарки ко Дню учителя.