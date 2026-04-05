Сотрудники МЧС продолжают работать: губернатор сообщил о локализации пожара в торговом центре Калининграда

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале проинформировал, что специалистам удалось локализовать пожар в здании ТЦ в Калининграда.

По информации губернатора, сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия. На место также прибыли дознаватели — их задача оценить причины случившегося.

В СМИ и телеграм-каналах появляются различные неофициальные предположения, что стало причиной масштабного пожара. Губернатор Беспрозванных проинформировал, что с места инцидента изъяты записи с камер видеонаблюдения, чтобы можно было достоверно разобраться в ситуации.

«Ситуация на личном контроле», — отметил губернатор Беспрозванных.

В пресс-службе МЧС РФ ТАСС сообщили, что площадь возгорания в ТЦ достигла 1,5 тыс. кв. м. Начальник ГУ МЧС России по региону генерал-майор внутренней службы Роман Емельянов рассказал, что пожар начался в фасадной части здания. Посетителей успели эвакуировать. Официально известно о трех пострадавших. Губернатор уточнил, что данная информация может обновляться.

Ранее сообщалось, что рассказывают очевидцы о масштабном пожаре в ТЦ Калининграда.