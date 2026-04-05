«Проходили за 5 минут до случившегося»: что рассказывают очевидцы о масштабном пожаре в ТЦ Калининграда

Очевидцы сообщают, что пламя полностью охватило ТЦ в Калининграде. По их словам, сначала многие люди не придали значение информированию о пожаре. Предположительно, посетители и продавцы решили, что в здании проводят учебную тревогу, сообщил KLG.AIF.RU.

«Возле входа была очень горячая стена, от нее шел страшный жар», — рассказывает одна из посетительниц, находившаяся в магазине на втором этаже.

Сотрудники торгового центра также рассказывают о своих переживаниях. По их словам, они поначалу не поверили, что возгорание настоящее.

«Нам охранники сказали: "Выбегайте, горит!"» — вспоминает сотрудник магазина мужской одежды.

По данным издания, данные о пострадавших продолжают уточняться. В настоящий момент известно о трех пострадавших. Одна из них — сотрудница магазина — во время эвакуации сломала ногу. Другая пострадавшая, покупательница, отравилась угарным газом. Состояние обеих оценивается как стабильное, что позволяет надеяться на их скорое выздоровление.

«Отметим, что это не первый случай возгорания в "Гианте". Десять лет назад здесь уже происходил пожар, который охватил около 150 м². Тогда ликвидация огня заняла около трех часов», — говорится в статье KLG.AIF.RU.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале проинформировал, что персонал торгового центра успел вывести из здания всех находившихся там людей — около 140 человек. Один из двух госпитализированных уже готовится к выписке. Второму пострадавшему проведут необходимые медицинские манипуляции, после чего отправят на амбулаторное лечение.

