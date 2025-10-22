Сотрудники Московского зоопарка перевезли животных из подмосковной базы отдыха

«Сегодня можем сказать, что завершаем эпопею с медведем и волками, содержавшимися на базе отдыха „Троицкое“. Было много споров и обсуждений по поводу судьбы животных и условий их содержания, и, надеюсь, теперь в этой истории поставлена точка. Как и обещал, в тесном взаимодействии с Московским зоопарком мы нашли решение, которое позволит животным получить надлежащие условия и заботу», — рассказал заместитель главы округа Артур Суворов.