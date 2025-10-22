Сотрудники Московского зоопарка перевезли животных из подмосковной базы отдыха
Животных из мытищинской базы отдыха передали под опеку Московского зоопарка
Фото: [Медиасток.рф]
Животные, ранее содержавшиеся на территории базы отдыха «Троицкое», обрели новый дом. Теперь они будут находиться под постоянным контролем специалистов. В процессе переезда бурого медведя и пары волков активное содействие оказали сотрудники Московского зоопарка, сообщил REGIONS.
Администрация городского округа Мытищи выразила признательность за помощь директору Московского зоопарка Светлане Акуловой, лично участвовавшей в разрешении данной ситуации.
«Сегодня можем сказать, что завершаем эпопею с медведем и волками, содержавшимися на базе отдыха „Троицкое“. Было много споров и обсуждений по поводу судьбы животных и условий их содержания, и, надеюсь, теперь в этой истории поставлена точка. Как и обещал, в тесном взаимодействии с Московским зоопарком мы нашли решение, которое позволит животным получить надлежащие условия и заботу», — рассказал заместитель главы округа Артур Суворов.
Бурый медведь, волк и канадская волчица, вызывавшие беспокойство у местных жителей, теперь находятся под опекой и надежной защитой профессионалов. По словам представителей, животные здоровы и хорошо упитанны. Специалисты будут продолжать мониторить их состояние, чтобы обеспечить им комфортное самочувствие в дальнейшем.
Ранее сообщалось, что белую ворону во дворе многоэтажки заметили жители Подольска.