Сотрудники приморского зоопарка «Белый лев» предлагают дарить животным букеты цветов

Сотрудники приморского зоопарка «Белый лев» предлагают посетителям зоопарка приходить к животным с букетами цветов, при чем, значение не имеет, какой гендерной принадлежности зверь, сообщает vostokmedia.com .

Сотрудники приморского зоопарка «Белый лев» решили подарить верблюдице Чинчи букет. В сети есть видео, как сотрудница зоопарка дарит животному букет из полевых ромашек и сочных растений. Зверь с радостью съел подарок и довольно пошел гулять в черте ограждений своего пространства.

Сотрудники отмечают, что такому букету всегда обрадуется и зверь мужского пола, поэтому предлагают посетителям иногда приходить в гости со съедобными букетами.

В зоопарке животные всегда радуют, но в естественной среде дикий зверь вызывает лишь испуг. В регионе в окрестностях Барабаша периодически появляется медведь, у которого голова застряла в металлическом бидоне. Жители вызывают сотрудников Охотнадзора, надеясь, что специалисты помогут животному выбраться.

В первый раз медведь попал на камеры наружного наблюдения. После видео снимали местные жители региона. Представители Охотнадзора приезжали уже не раз, но животное надежно прячется.