Сотрудники Росгвардии обнаружили в ЛНР крупный схрон украинской армии

Военнослужащие спецназа Росгвардии и инженерно-технического подразделения ОМОН в заброшенном здании, расположенном в ЛНР, обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами, сообщила пресс-служба ведомства.

Офицер спецназа Росгвардии Сергей рассказал, что для схрона украинских снарядов и оружия было выбрано неприметное место. Заброшенное здание находится вдали от населенного пункта. Территория заросла различной растительностью. Насторожило, что к дому был организован хороший подъезд.

«Я принял решение сразу с ходу не заходить. Для разведки применили квадрокоптер. Оператор БПЛА все осмотрел, затем пошла поисковая группа», — отметил Сергей, офицер спецназа Росгвардии.

В подвале здания сотрудники ведомства нашли боеприпасы к стрелковому оружию, ручные гранаты и выстрел к РПГ. Спецназовцы продолжили осмотр территории. В одной из хозяйственных построек были обнаружены в большом количестве ящики, в которых также хранились боеприпасы.

Представители ОМОН оказали содействие в обезвреживании схронов. К извлечению опасных предметов приступили, когда убедились в отсутствии мин-ловушек. Непригодные боеприпасы были ликвидированы на месте. Остальное вооружение передано сотрудникам взаимодействующих органов.

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