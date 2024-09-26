Тело военного ВСУ нашли в холодильнике в освобожденном селе Курской области

Собеседник предоставил агентству видео. Силовики проводили зачистку села, расположенного в Курской области. Военные ВСУ захватили населенный пункт, когда вторглись на территорию РФ. Силовики предполагали, что холодильник может быть заминирован. Они проверили его содержимое. Внутри был обнаружен труп, который, предположительно, находился там длительное время.

Представитель российских силовых структур отметил, что холодильник находился в подвале жилого дома. Предположительно, оборудование было украдено из местного магазина. Обнаруженное тело доказывает, что во время эвакуации украинская армия не заинтересована в эвакуации своих бойцов.

«В холодильнике был обнаружен труп военнослужащего ВСУ, что может свидетельствовать о том, что украинская армия эвакуирует далеко не всех своих погибших», — рассказал собеседник агентства.

ВСУ вторглись на территорию Курской области ранним утром 6 августа. Бойцам удалось взять под контроль несколько населенных пунктов. Армия России в первую очередь остановила продвижение противника, чтобы не позволить ему проходить вперед. После стабилизации ситуации ВС РФ начали успешные контратаки.

Ранее Алаудинов раскрыл потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область.