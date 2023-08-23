Сотрудники «Терминала Астафьева» помогают в ликвидации последствий стихии в Приморье

Глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что коммунальные службы и местные власти до сих пор ликвидируют последствия разрушений, которые спровоцировал тайфун. Сотрудники «Терминала Астафьева» помогают жителям Спасского района, сообщает zr.media .

Сотрудник АО «Терминал Астафьева» Евгений Шарыга рассказал, что у горожан серьезные проблемы. Много бытовой техники затопило, и теперь она не работает. На улице жара, а нет возможности хранить продукты в холодильнике. И это не единственные неудобства. Сломаны печи и системы отопления. Сотрудники помогают людям заполнять документы для получения помощи.

В Спасский район прибыли сотрудники и других предприятий, которые помогают в ликвидации последствий. Большой урон тайфун также нанес огородам местных жителей.