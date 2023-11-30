Сотрудников «Русского Радио» обвинили в сфабрикованных результатах «Золотого граммофона»

Сербский актер Милош Бикович на музыкальном конкурсе «Золотой граммофон», организатором которого выступает «Русское Радио», был номинирован статуэткой. Его удостоили званием «Музыкальный киноэксперимент года». Это вызвало скандал и бурные обсуждения пользователей социальных сетей и поклонников премии.

Организаторы мероприятия отрицают тот факт, что сотрудников радиостанции подкупили, информирует издание «Утро.ру». Номинация была заявлена в рамках сценария «Дайте шоу!». В сериале актер из Сербии играет главную роль. Он предстает в образе крутого певца.

Стоит отметить, что именно в таком образе актер и появился на музыкальной премии: множество тату на теле и выкрашенные в белый цвет волосы. Это и возмутило поклонников музыкальной премии. Да, невозможно отрицать творческие способности актера, но к музыкальным проектам он не имеет отношения, считают слушатели радио.

Новость о номинировании актера вызвала резонанс в социальных сетях. Некоторые пользователи желали Милошу гореть в аду. На сцене «Золотого граммофона» он исполнил песню «Танцуешь со мной» и не отрицал, что пришел на мероприятие в образе своего героя Кирилла.