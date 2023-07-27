Сотрудница «Boxberry» показала средний палец клиенту: реакция пользователей соц сетей

Со слов клиентки ситуация происходила таким образом: она пришла на ПВЗ с целью отправить посылки. Жительница не знала, что предварительно необходимо заполнять накладные. Сотрудница рассказала ей об этом в негативной тональности. Между женщинами началась словесная перепалка. Клиент «Boxberry» решила снимать на видео все происходящее. На это сотрудница отреагировала неприличным жестом, который и попал в кадр.

Некоторые стали на сторону сотрудницы. Они отмечают, что женщина всегда приветливая и вежливая, улыбается и все детально объясняет. Другие же ответили, что на рабочем месте сотрудник должен всегда вести себя адекватно. При чем, со стороны покупателя не всегда должны ждать ответной приветливой реакции. Скандальные сотрудники не могут работать и занимать место, на которое мог бы прийти другой более компетентный человек.