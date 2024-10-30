Сотрудница сети аптек «Апрель» заявила о давлении со стороны руководства

Женщина заявила, что руководство обвиняет ее в недостаче и требует вернуть деньги. Заведующая сети аптек уверена, что администрация действует незаконно: сотрудницу обвинили в несуществующем долге, чтобы получить прибыль. Тюменка подробно рассказала обо всем редакции, после чего руководство подало против нее заявление в прокуратуру.

Женщина отрицает вину и уверена в давлении. Всех сотрудников вызывают к следователям на допросы. Они рассказывают следователям всю правду. Многие сами страдали от действий руководства и не считают обвинения в адрес заведующей правдивыми. Сотрудники теперь массово увольняются.

«Люди массово увольняются, но не только из-за проверки, они не хотят работать с другой заведующей. Некоторых заставляли писать доносы на заведующую. Но многие говорят на допросах все как было и указывают на давление», — рассказали сотрудники аптеки в беседе с корреспондентом «Нашего города».

Ранее сообщалось, что кассирша тульского магазина обокрала работодателя на десятки тысяч рублей.