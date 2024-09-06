Кассирша тульского магазина обокрала работодателя на десятки тысяч рублей

Не слишком предприимчивая сотрудница одного из магазинов Тулы забрала себе из кассы почти 60 тысяч рублей. Как сообщает «ТУЛАСМИ» , воришку быстро раскрыли.

Инцидент случился в магазине на улице Советской. Директор недосчиталась 58 500 рублей, из-за чего забила тревогу. О странной недостаче она сообщила в полицию, которая оперативно вышла на след вероятной воровки: ей оказалась 41-летняя кассирша.

После проведения следственных действий сотрудница во всем призналась. Похищенные ей деньги изъяли. Сама кассирша теперь ответит за содеянное по ст. УК РФ ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Арестовывать не стали, оставив под подпиской о невыезде и ненадлежащем поведении. Решение о судьбе неудавшейся присовительницы примет суд.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали любителя элитного алкоголя за повторную кражу.