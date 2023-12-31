Социальная сеть X подешевела на 71%

Инвестор покупки социальной сети X предпринимателем Илоном Маском заявил, что компания подешевела на 71% после приобретения миллиардером. Его слова передает портал Axios .

Сообщается, что несмотря на помощь в приобретении со стороны компании Fidelity, представители все равно не располагают подробной финансовой информацией о социальной сети, несмотря на наличие у компании акций. Согласно информации портала, остальные акционеры могут оценивать стоимость платформы совершенно иначе.

Авторы выдвинули предположение, что более 10% от своей стоимости платформа могла потерять, когда бизнесмен раскритиковал рекламодателей, отказавшихся от рекламы в социальной сети на фоне скандала с новым владельцем платформы.