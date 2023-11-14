«Социальные лифты»: Политолог рассказал, как богатые регионы «страхуют» мужчин от СВО

Регионы, в которых расположены крупные промышленные объекты, предлагают жителям дальних сел и деревень отправляться в зону СВО для поддержания статистики. Добровольцам платят намного больше денег. Политолог Илья Гращенков назвал такую стратегию «социальным лифтом» и перечислил ее преимущества, сообщает newizv.ru .

СМИ обратили внимание на то, что в небольших селах появляются объявления о предложении вступить в ряды защитников Родины. Местным мужчинам предлагают явиться в крупный город, где они могут заключить контракт. Добровольцев поощряют значительно сильнее, чем жителей этого же центрального города.

«Помимо зарплаты в 200+ тысяч рублей в месяц, за открепление от родного региона Югра гарантирует будущим бойцам набор дополнительных выплат и социальных бонусов. 400 тысяч рублей единовременно в качестве «подъемных» (в Удмуртии эта выплата составляет 50 тысяч рублей);150 тысяч рублей — «стимулирующих» за каждые два месяца службы (в Удмуртии такого нет); 150 тысяч рублей в качестве выплаты от Минобороны, 100 тысяч рублей по завершении контракта и еще 100 тысяч рублей при получении наград в ходе участия в СВО.», - пишет издание «Новые Известия»

Для понимания разницы в выплатах денег издание пишет, сколько зарабатывают военнослужащие Удмуртии:

«Единовременная федеральная выплата в размере 195 тысяч рублей при заключении контракта. 50 тысяч рублей материальной помощи, на неполучение которой жаловались жены и матери. 50 тысяч рублей за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. В удмуртском рекламном буклете «О льготах и гарантиях для военнослужащих» говорится про отпуск в 30 дней без учета времени на дорогу. Отпуск для мобилизованных и контрактников, напомним, становится больным вопросом. Некоторые семьи жалуются, что их мужчины за год в зоне СВО ни разу не возвращались домой на отдых».

Политолог Илья Гращенков рассказывает, какие преимущества получают жители сел или деревень.

«Специальная операция действительно провозглашена карьерным лифтом. Когда вместо привычной зарплаты в 20 тысяч рублей жителю российской деревни предлагают 400 тысяч просто по факту подписи, и сверх того — очень высокую зарплату и разные надбавки к ней — по законам природы это воспринимается им как редкий шанс», - рассказывает политолог Илья Гращенков

Логика простая. В крупных городах многие сотрудники работают на промышленных предприятиях, где они имеют бронь от СВО. Региональные бюджеты за счет работы градообразующих компаний имеют высокий доход. Но региону необходимо предоставлять высокую статистику по заключению контрактов. Проще отправить жителя бедного села или деревни. Политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает подобную тактику успешной.

«Точно также неожиданно появлялись социальные лифты для парней из фермерских закутков Оклахомы и, что интересно, для иракских парней (перебежчиков из Ирака). Многие из них поступали потом в университеты, получали хорошие должности, эта идея культивируется в том же «Форесте Гампе». Выбирая из нескольких зол, всё же стоит отметить, что мотивировать людей лучше. В Чеченские и Афганскую войны бойцов просто призывали и бросали на поля боя. Они возвращались оттуда без денег, без культа героев, поэтому превратились впоследствии в «злую элиту», сформировавшую в 90-е костяк криминалитета. Ну, а вот сейчас такие у нас социальные лифты. Наконец, что-то простимулировало власть вкладываться в людей. Плохо, что самим предметом для вложения стали боевые действия», — говорит Гращенков.

Политолог отметил, что РФ нуждается не только в военных, но и других специалистах. Важно, чтобы все профессии приносили высокий доход. Но и в «социальных лифтах» эксперт не видит ничего плохого. Да, работа в зоне СВО опасная, но человек получает связи, деньги, льготы и перспективы на будущее.