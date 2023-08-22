Социолог Макушева: Развитие служб доставок стало одной из причин одиночества людей

Социолог Мария Макушева высказала мнение, что активное развитие различных служб доставок стало одной из причин, почему современные люди не хотят вступать в брак, пишет интернет-издание « Абзац ».

Социолог Мария Макушева отметила, что в современном мире каждый человек вне зависимости от гендерной принадлежности может легко создать комфортные условия проживания и не нуждается в совместном проживании со второй половиной.

«Очень сильно поменялся образ жизни горожанина – появилось много сервисов, которые обеспечивают наш быт. У нас есть запрос и платежеспособный спрос на сервисы, которые помогают нам в одиночку организовать наш быт комфортно, и мы его делегируем. Эти сервисы создают среду, в которой комфортно жить и одному», - высказала мнение в эфире «Вечернего Абзаца» социолог Мария Макушева

Эксперты Института социально-экономических проблем народонаселения им. Н.М. Римашевской ФНИСЦ РАН изучили данные переписи. Согласно полученным результатам 40% населения РФ - это одинокие люди. Эксперты объясняет тенденцию тем, что мужчина может не ждать ужина от жены, а в любое время заказать вкусное блюдо домой. Аналогично и женщины больше не нуждаются в том, чтобы мужчины приносили тяжелые сумки. Для этого есть доставка продуктов на дом.

К остальным причинам роста одиноких людей относят: «поздние» браки, разная продолжительность жизни мужской и женской части населения, частые разводы.