Соцконтракт с уголовным делом: почему субсидия в 340 тыс. руб. обернулась для россиянки судом

Жительница Кемерово получила единовременную денежную выплату в размере 340 тыс. руб., которую потратила не по назначению, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал прокуратуры Кемеровской области. Против 33-летней горожанки возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре проинформировали об утверждении уголовного дела о мошенничестве при заключении социального контракта. Материалы дела переданы в суд для детального рассмотрения. Согласно версии следствия, женщина имела доступ к данным о предпринимательской деятельности бывшего мужа. Она предоставила в территориальный отдел управления социальной зашиты населения администрации г. Кемерово план о ведении бизнеса. По документам женщина собиралась представлять клининговые услуги.

По информации ведомства, на приобретение необходимого оборудования и средств женщине выделили 340 тыс. руб. Однако жительница Кузбасса потратила деньги не по назначению: распорядилась ими по собственному усмотрению.

«В рамках уголовного дела прокурором заявлен иск о взыскании с обвиняемой ущерба, причиненного преступлением», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, социальный контракт с горожанкой заключили в марте 2024 года.

