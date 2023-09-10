Соцсеть X подала в суд на американский штат

Социальная сеть X, ранее известная, как Twitter, подала в суд на американский штат Калифорния из-за местного закона о модерации. Об иске соцсети сообщило информационное агентство Bloomberg .

Уточняется, что по калифорнийским законам, социальные сети должны опубликовать свои правила по борьбе с дезинформацией, преследованием и экстремизмом. Соцсеть Илона Маска выразила протест данному правилу с помощью судебного иска, посчитав закон противоречащим свободе слова и первой поправке к государственной Конституции.

В иске также подчеркивается, что закон штата давит на социальные сети, чтобы те удаляли контент, которые местные власти считают неугодными. Таким образом Калифорния навязывает платформам свою точку зрения в вопросах, касающихся политики.