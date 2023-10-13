«Утечка оружия с Украины»: Президент РФ предположил, как ХАМАС смог вооружиться
Фото: [©Сергей Бобылев/РИА Новости]
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Россия готова стать стороной, которая поможет Израилю и ХАМАС найти компромисс, пишет агентство «РИА Новости». Глава государства также поделился предположениями, откуда у ХАМАС появилось оружие в большом количестве.
Владимир Путин сомневается, что лидеры каких-либо стран передавали оружие в Сектор Газа. Одновременно с этим западные партнеры Украины и США передают большое количество оружия Киеву. Президент РФ уверен, что именно это оружие оказалось у представителей ХАМАС. Причина – развитый черный рынок и высокий уровень коррупции на Украине.
«Я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Уровень коррупции в Украине известен - очень высокий. Черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать», - заявил Владимир Путин
Президент считает, что правительство Украины могло и не знать о том, что люди, имеющие доступ к оружию, перепродают его. Украинцам вообще свойственно все продавать.
«Продают все, что угодно, все, что можно продать. Если оружия продаются, продают оружие. Тем более, что это продают в Россию, хотя если и в России будут продавать, я не удивлюсь ничему. А уж не международном рынке через страны Африки, Ближнего Востока - это само собой разумеется, точно продают», - высказал мнение президент РФ
Президент РФ отметил, что атака на Израиль была жестокой и беспощадной. В свою очередь Израиль также наносит решительные ответные удары. В итоге страдают дети и женщины, что недопустимо ни для одной из стран мира.
Президент также в негативной тональности высказал мнение о том, как работают американские СМИ.