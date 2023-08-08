«Одинаков исход: все они заканчивались большой кровью, потерей суверенитета. И все они заканчивались либо гибелью, либо тюрьмой для глав государств, которые были втянуты Америкой во все эти события», - высказал мнение советник врио главы ДНР Ян Гагин относительно того, как заканчивали все лидеры стран, которыми управляли на Западе

Советник врио главы ДНР согласен с предположениями ряда экспертов о том, что вскоре лидеры стран, которые манипулируют президентом Украины, дадут распоряжение о его ликвидации. С точки зрения ведения войн Украина ничем не отличается от других стран, в которых США развязывала вооруженные конфликты, поэтому и сценарий исхода будет таким же.

«А самое главное, руководство Украины, тот самый режим Зеленского и самого Зеленского, ждет участь таких же как и он "царьков", которые предали свой народ в угоду личным интересам и интересам Соединенных Штатов и каким-то «пряничкам», которыми их кормили госпожи типа (замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории - ред.) Нуланд и прочее. Я уверен, Зеленского ждет то же самое, и сейчас уже появились и в западной, и в европейской прессе предположения, что Зеленского могут убить», - считает советник врио главы ДНР Ян Гагин

Советник врио главы ДНР Гагин уверен, что уже в ближайшем времени будет понятно, что станет с президентом Украины. Близится время к развязке. Не более оптимистичный прогноз относительно всей Украины. Опыт вооруженных конфликтов с участием США и Запада показывает, что страны теряют границы и суверенитет. Нынешние партнеры становятся бывшими, и уже никто не помогает в восстановлении территорий.

Информация, которая появляется в западных СМИ, не может быть опубликованной просто так. Вероятнее всего, конец Украины уже предрешен, считает Ян Гагин.