Советника мэра Красноярска Арутюняна оставили в СИЗО

По данным издания, советника мэра задержали 28 февраля. Суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Она действовала до 12 апреля. Суд принял решение продлить выбранную ранее меру пресечения. Артура Арутюняна подозревают в превышении полномочий на фоне личной заинтересованности. В деле есть другие фигуранты.

По версии следствия, советник мэра принудил департамент горхозяйства и «МУК Красноярская» расторгнуть договор с Асфальтобетонным заводом. Предприятие выиграло торги и имело право приобрести помещения на улице Технологической. Требование было незаконным. На момент расторжения договора покупатель уже выплатил деньги за сделку.

По данным издания, во время обысков у гражданина Арутюняна обнаружили дорогие часы и элитные автомобили. Он проживал в двухэтажном особняке.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил 13 лет колонии для бывшего замглавы Минцифры.