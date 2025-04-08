Советника мэра Красноярска Арутюняна оставили в СИЗО
СК: советника мэра Красноярска Арутюняна оставили в СИЗО до 12 июня
Фото: [Медиасток.рф]
Советника мэра Красноярска Артура Арутюняна оставили в СИЗО до 12 июня, сообщила prmira.ru.
По данным издания, советника мэра задержали 28 февраля. Суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Она действовала до 12 апреля. Суд принял решение продлить выбранную ранее меру пресечения. Артура Арутюняна подозревают в превышении полномочий на фоне личной заинтересованности. В деле есть другие фигуранты.
По версии следствия, советник мэра принудил департамент горхозяйства и «МУК Красноярская» расторгнуть договор с Асфальтобетонным заводом. Предприятие выиграло торги и имело право приобрести помещения на улице Технологической. Требование было незаконным. На момент расторжения договора покупатель уже выплатил деньги за сделку.
По данным издания, во время обысков у гражданина Арутюняна обнаружили дорогие часы и элитные автомобили. Он проживал в двухэтажном особняке.
Ранее сообщалось, что прокурор запросил 13 лет колонии для бывшего замглавы Минцифры.