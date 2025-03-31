Прокурор запросил 13 лет колонии для бывшего замглавы Минцифры

В Москве идет суд над бывшим заместителем главы Министерства цифрового развития Максимом Паршиным. Прокурор ходатайствовал о вынесении ему приговора в виде 13 лет лишения свободы. Об этом сообщило РИА Новости.

Паршина, который когда-то занимал пост заместителя министра цифрового развития, обвиняют в получении взятки размером в 3,75 млн руб. Обвинение утверждает, что его исправление возможно только при условии изоляции от общества. Дело рассматривается Хамовническим судом Москвы.

«Прошу назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 315 миллионов рублей», — указал прокурор.

Предпринимателя Александра Моносова, которого обвиняют в даче взятки Паршину, предложили лишить свободы на 12 лет. Ни один из фигурантов дела своей вины не признал. Защита настаивает на том, что Моносов по ошибке передал папку с деньгами. В действительности эти средства были отложены на подарок супруге.

Ранее сообщалось, что суд оставил в СИЗО бывшего мэра Сочи Копайгородского. Сторона защиты настаивала, что суд может выбрать другую меру пресечения. Судьи посчитали необходимым оставить экс-градоначальника под стражей.