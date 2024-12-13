Советский и российский актер кино и театра Владимир Зимников умер в возрасте 74 лет

В Самаре скончался советский и российский актер кино и театра Владимир Зимников, сообщил в своей официальной группе ВК Самарский театр юного зрителя «СамАрт».

В сообщении не указана причина смерти актера. В группе отмечено, что актер Владимир Зимников отдал служению театра более 50 лет. За эти годы он исполнил самые разные роли, перевоплощаясь в известных героев Пушкина, Островского, Шолохова, Горького и многих других. Он часто появлялся на сцене во время представлений для детей. До последнего Владимир Иванович репетировал в спектакле по мотивам пьесы Брехта «Добрый человек из Сычуани».

Работа в кино также не оставалась незамеченной. Актер получил особую известность после съемок в сериале «Жизнь и судьба» и в фильме «Зоя». Информация о смерти актера появилась в группе театра в четверг, 12 декабря.

«Доброта и отзывчивость, высокая театральная культура, неземная любовь к своей жене Ларочке. Таким мы запомним нашего Владимира Ивановича», — отметили коллеги актера по театру.

Актер и режиссер Антон Ладецкий высказал мнение, что его коллега Зимников тяжело переживал смерть любимой супруги. Кроме того, после тяжелой и продолжительной болезни скончался его сын Никита, сообщило издание VOICEMAG. Потери и связанные с ними переживания нанесли вред его здоровью.

Ранее сообщалось, что советская и российская актриса Раиса Максимова умерла в возрасте 94 лет.