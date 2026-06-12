Длинные выходные в Подмосковье: как россияне проведут главный июньский праздник

На длинные июньские выходные россияне сделали ставку на отдых недалеко от дома. Вместо дальних поездок путешественники выбирают глэмпинги, загородные отели, маршруты по Золотому кольцу и популярные туристические города, где высокий спрос уже привел к дефициту свободных мест. Об этом сообщает « Коммерсантъ ».

Одним из главных трендов праздничного уикенда стали глэмпинги и загородный отдых. По словам представителей отрасли, большинство популярных объектов были забронированы еще несколько месяцев назад. Стоимость трехдневного отдыха на двоих с завтраками начинается примерно от 30 тысяч рублей.

Спрос на аренду загородных домов за год вырос сразу на 75%, а квартир — на 27%. Особенно востребованы Московская и Ленинградская области, а также Карелия, Башкортостан и Челябинская область. Средняя стоимость аренды дома составляет около 16,5 тысячи рублей за ночь.

Среди городских направлений лидерами по числу бронирований стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород. В среднем туристы проводят в поездках две ночи, а стоимость размещения варьируется от 7,5 до 10 тысяч рублей за сутки.

Большой интерес сохраняется и к маршрутам по Золотому кольцу. Популярностью пользуются поездки через Владимир, Суздаль, Ярославль и Кострому, а также короткие речные круизы по Волге.

Эксперты отмечают, что многие туристы предпочитают не удаляться далеко от дома и избегают сложной транспортной логистики. Дополнительным стимулом стала жаркая погода: в ряде регионов температура воздуха на выходных приблизится к отметке в +30 градусов.

Ранее сообщалось, что Москва обошла все регионы по сумме выигрышей.