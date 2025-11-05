«Совсем грустно жить будет»: россияне обсуждают рост стоимости топлива

Таксист с многолетним стажем из Уфы рассказал, что старается не обращать внимание на рост цен и придавать тенденции значения. По мнению горожанина, в последнее время дорожает не только топливо, но и различные товары.

«Давно перестал обращать внимание на изменения цен. Все дорожает каждый день. Если на этом постоянно делать акцент, совсем грустно жить будет», — высказал мнение уфимский таксист.

Механик, проживающий на территории Республики Башкортостан, относится к подорожанию иначе. Мужчина высказал мнение, что пришло время экономить. По его наблюдениям, каждые две недели топливо дорожает на полрубля.

По информации издания, цены на топливо в Башкирии поднимаются. Анализ данных соседних регионов показал, что в республике подорожание заметно не так сильно. По состоянию на 27 октября стоимость литра бензина марки АИ-92 достигла 58,99 руб., АИ-95 — 63,53 руб., ДТ — 70,43 руб. В сентябре особенных скачков в стоимости топлива не наблюдалось. В октябре началась тенденция на рост цен: в Уфе за месяц зафиксировано увеличение стоимости на 1,5%. По данным экспертов, в ближайшее время остановка роста цен не предвидится.

Ранее эксперт Ковалев рассказал, как отличить некачественный бензин на российских АЗС.