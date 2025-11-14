«Создает обманчивую иллюзию»: как солнечная погода в Красноярске помешала туристке из Омска насладиться отпуском

Омичка рассказала, что город ей очень понравился. Он сохранил свою историю. Природа в населенном пункте гармонично сочетается с застройками, которые не привлекают внимание своей громоздкостью. Река Енисей удивила россиянку невероятным простором. В вечернее время город хорошо освещается, поэтому прогулки по набережной приносили удовольствие. Набережную омичка назвала идеальным пространством для отдыха.

Россиянка отметила, что в городе наблюдаются проблемы с работой мобильного интернета и связи. Пользоваться гаджетами по этой причине не было возможности в поезде. Однако при въезде в черту населенного пункта ситуация не изменилась. Особенно связь пропадает в центре Красноярска. Омичка отметила, что в ее городе данная проблема также актуальна. Это не стало причиной для совета не посещать город осенью.

Омичка отметила, что в Красноярске во время ее отпуска была теплая и солнечная погода, которая создает обманчивую иллюзию. По ощущениям путешественницы, было намного холоднее и ветренее. Женщина отметила, что по причине погоды не смогла посетить все места.

«Брат шутил, что это "сибирский характер" города и говорил, что уже привык к тому климату», — рассказала омичка.

