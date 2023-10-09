Создатели боевика «Реверс. Обратное отмщение» поделились секретами съемок

На улицах Омска проходили съемки фильма «Реверс. Обратное отмщение», сообщает gorod55.ru . Создатели боевика поделились с корреспондентом издания особенностями съемочного процесса и работы над кинолентой.

Режиссер Константин Калинин нашел те уголки Омска, которые передают особенную атмосферу города. На первый взгляд сложно понять, что съемки проходили именно в Омске. Город показан с другой стороны. Сам Константин смог реализоваться в данной картине не только в роли режиссера, но и актера, сценариста и оператора.

«Мы снимали фильм четыре месяца, действовали осторожно, с подготовкой места, локации, сценария», - рассказал режиссер Константин Калинин

Работа над картиной длилась четыре месяца. В сети уже опубликован трейлер. Группировка «Реверс» находится на грани закрытия, а в городе начинают происходить загадочные события. Интрига сохраняется во всем.

Актриса Ольга Перешивко рассказала, что самым тяжелым моментом в работе была сцена с винтовкой. Девушка стояла на территории детской площадки. Актриса переживала, что горожане могут испугаться и не успеть разобраться, что проходят съемки.

«Страх, что сейчас приедет полиция или бабушка, которая проходила мимо, упадет в обморок, был очень высок. Для меня это была достаточно нервная сцена», - поделилась актриса Ольга Перешивко

Презентация боевика запланирована на 20 октября.