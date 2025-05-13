Сожительница должника по алиментам не выплачивала деньги своим детям

В Новокузнецке местного жителя привлекли к уголовной ответственности из-за долгов по алиментам, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кузбассу. Выяснилась, что его новая возлюбленная также имеет задолженность по выплате алиментов перед своими детьми.

В ведомстве рассказали, что мужчина — отец троих несовершеннолетних детей. Он ведет аморальный образ жизни, не трудоустраивался, не участвовал в воспитании детей, скрывался от приставов. В итоге образовалась задолженность по выплате алиментов в размере 1 млн руб. Мужчину привлекли к административной ответственности. Суд назначил 20 часов обязательных работ, но гражданин их не отработал.

«В отношении мужчины дознавателем отделения судебных приставов по Новоильинскому району г. Новокузнецка было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»)», — рассказали в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что мужчину доставили в отдел для уточнения информации о выплате алиментов. Вслед за ним прибыла его новая возлюбленная. Выяснилось, что сожительница должника также не исполняла свои родительские обязательства. Против нее открыто административное дело. Суд назначил 20 часов обязательных работ. Ее возлюбленного могут лишить свободы на срок до одного года. В настоящее время материалы дела переданы в суд для детального рассмотрения.

Ранее сообщалось, что судебный пристав под видом одинокой и привлекательной девушки пригласил должника по алиментам из Кузбасса на свидание через сайт знакомств.