Судебные приставы пригласили должника из Кузбасса на свидание через сайт знакомств

Сотрудница ГУФССП по Кузбассу создала аккаунт на сайте знакомств, чтобы пригласить должника по алиментам, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на ведомство.

В ведомстве рассказали, что житель Кузбасса не выплачивал бывшей супруге алименты. Пара воспитывает двоих детей. Против мужчины открыли производственный процесс. Размер задолженности достиг 100 тыс. руб. Сотрудники не могли найти мужчину.

«Было установлено, что официального источника получения дохода должник не имеет, а контактный телефон отсутствует вовсе», — указано в сообщении ГУФССП.

В ведомстве рассказали, что в поисках помогала бывшая жена должника. Она рассказала, что мужчина ведет страницу в социальной сети, но под другим именем. Информация позволила найти на одном из сайтов знакомств его анкету. Сотрудница ведомства зарегистрировалась в приложении, создала анкету и начала общаться с должником. Мужчина не подозревал, что общается с судебным приставом. Знакомые договорились о свидании.

В ведомстве сообщили, что на встрече судебный пристав ознакомила кузбассовца с постановлением о задолженности. После он явился в региональное отделение ГУФССП. В настоящее время задолженность по алиментам погашена полностью. Кроме того, мужчина предоставил справку о доходах и месте работы.

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