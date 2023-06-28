Сожжение Корана в Стокгольме: премьер-министр Швеции прокомментировал инцидент

Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон дал оценку действия местной полиции, пишет издание « Reuters ». Представители власти разрешили акцию протеста в столице Швеции возле главной мечети сожжением Корана. Символично, что инцидент произошел в день великого мусульманского праздника Курбан-байрам.

Премьер-министр Швеции сказал, что с одной стороны полиция не превысила своих полномочий. Органы власти действовали, строго руководствуясь законодательством страны. С другой стороны, их действия невозможно назвать корректными.

«Это законно, но неуместно», - так прокомментировал премьер-министр Швеции сожжение Корана в Стокгольме

Политик призвал граждан максимально соблюдать спокойствие в сложные для всего мира времена. Кристерссон также добавил, что инцидент никак не отразится на готовности НАТО принять Швецию в состав альянса, ведь полицейские не нарушили закон.