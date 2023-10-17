«Сознательный выбор США»: Конфликт с РФ и КНР может продлиться 15 лет, считает эксперт

Член-корреспондент РАН Федор Войтоловский высказал мнение, что противостояние США одновременно с двумя державами, которые занимают лидирующие позиции на мировой арене, ослабляют позиции в первую очередь Вашингтона, пишет агентство « РИА Новости ».

Говоря о двух державах, эксперт имеет в виду Россию и Китай. Противостояние с США продлится в течение ближайших десяти лет, а может и 15. В Вашингтоне понимают абсурдность данного решения, но продолжают рисковать. В связи с этим в Белом доме будут вынуждены увеличивать военные расходы.

«США оказываются в ловушке своих амбиций… Самый большой риск для США - оказаться в одновременном противоборстве с двумя ведущими державами, прежде всего, с Россией и КНР. Мы видим, что это становится сознательным выбором США», - высказал мнение и.о. директора Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский

Уже в следующем году США выделят на военные расходы сумму, которая превышает размер суммы текущего года на 26 миллиардов долларов.

«Такой подход, это, в общем, совершенно очевидно линия на то, чтобы удержать американское лидерство любой ценой», - отметил эксперт на круглом столе «Внутренняя и внешняя политика США на фоне мировых катаклизмов», состоявшемся в медиагруппе «Россия сегодня»

Теперь в США будут вынуждены помогать Израилю. Правительству придется передать военную технику, которую страна изготавливала для внутренних потребностей.

«От 14 до 30 миллиардов долларов могут попросить израильтяне у США военной помощи», - предполагает Федор Войтоловский

Эксперт Федор Войтоловский уверен, что в США смогут оказать Израилю такую финансовую поддержку.