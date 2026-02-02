Созвездия уходят, планеты остаются: какими событиями февральское небо порадует любителей астрономии

Февраль предлагает последнюю в этом сезоне возможность отчетливо рассмотреть зимние созвездия. Как информируют сотрудники Новокузнецкого планетария, ночное небо в этот период останется темным и благоприятным для наблюдений, а в астрономическом календаре намечено несколько интересных событий, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Наиболее значимые явления ожидаются во второй половине месяца. Вечером четверга, 19 февраля, после заката стоит обратить взгляд на западную часть небосвода. Там можно будет увидеть тонкий серп молодой Луны, а рядом с ним две планеты — яркий Сатурн и Меркурий.

В среду, 4 февраля, Уран совершит видимое «стояние» — на небе он как будто замрет на месте, после чего начнет попятное, ретроградное движение. Луна пройдет полный цикл фаз: полнолуние наступит в понедельник, 2 февраля, после чего ее освещенная часть начнет уменьшаться.

По данным экспертов, новолуние произойдет во вторник, 17 февраля, а затем светило снова пойдет на рост. Неделей ранее, 10 февраля, спутник достигнет апогея, наиболее удаленной от Земли точки своей орбиты, а в среду, 25 февраля, окажется в перигее, максимально сблизившись с нашей планетой.

