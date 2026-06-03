SPA‑процедуры для ворон: муравьиная ванна в парке Павловского Посада привлекла внимание местных жителей

В городском парке Павловского Посада местные жители стали свидетелями необычного явления. Как они рассказали REGIONS, серые вороны в прямом смысле слова облепили муравейники. Очевидцы описали странную картину: несколько птиц распластались на земле, раскинули в стороны крылья и замерли в неподвижности.

Зачем пернатые «оккупировали» жилища муравьев, объяснил павловопосадский натуралист Алексей Соколов.

«Не спешите спасать птицу! В этот момент она принимает лечебные процедуры. Этот необычный природный процесс ученые называют красивым словом „антинг“ или „муравлением“:, по английски ant — муравей. Когда птица чувствует зуд, дискомфорт или понимает, что ее перья атаковали паразиты, она отправляется на поиски муравейника. Встревоженные насекомые начинают ползать по перьям и, защищая свое жилище, активно брызгают муравьиной кислотой», — сказал эксперт.

Для вороны эта кислота, как пояснил натуралист, является прекрасным природным антисептиком. Она, по его словам, уничтожает перьевых клещей, а также опасные для птицы грибки и бактерии. По сути, подчеркнул Соколов, это эффективная дезинфекция, которая обходится без химических препаратов и без помощи ветеринаров.

Вороны, добавил эксперт, — птицы весьма сообразительные. Павловопосадский специалист отмечает, что они используют не только пассивный метод лечения, но и активный.

«Иногда она аккуратно берет муравья в клюв и начинает целенаправленно натирать им перья под крыльями или у хвоста — там, где зудит сильнее всего. Закончив процедуру, птица стряхивает с себя „докторов“ и улетает обновленной и здоровой», — поделился наблюдениями Соколов.

Как отметил натуралист, природа продумала абсолютно все, вплоть до самых мелких деталей. Животные, по его словам, безошибочно находят необходимые лекарства буквально у себя под ногами.

«Так что если во время прогулки вы увидите ворону, „загорающую“ на муравейнике, знайте — птица просто принимает плановые оздоровительные ванны, и мешать ей точно не стоит!» — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что орнитологи зарегистрировали в лесах Подмосковья активность птиц-жуланов. Этих лесных обитателей прозвали не иначе как «потрошителями».