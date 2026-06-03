Жуткая кладовая лесного «потрошителя»: в лесах Подмосковья появились «гирлянды» из насекомых

В лесах Московской области орнитологи зафиксировали пик активности жуланов. Эта небольшая птица, по информации специалистов, не обладает ни мощным клювом, ни острыми когтями хищника. Однако она изобрела уникальную и, как отмечается, весьма кровожадную тактику разделки добычи, за что и получила в народе прозвища «потрошитель» и «палач». Об особенностях этого сурового лесного промысла REGIONS рассказали в национальном парке «Лосиный остров».

Тактика «палача» выглядит следующим образом. Жулан, по информации специалистов, — птица небольшая и внешне довольно симпатичная, но при этом, как отмечается, является очень расчетливым хищником. В отличие от многих своих пернатых сородичей, пояснили в нацпарке, эти птицы не гоняются за жертвами по всему лесу. Они предпочитают другой метод, который называется охота «с присады». Жулан, по словам орнитологов, замирает на ветке или высоком стебле растения и терпеливо высматривает себе добычу.

«Минута полной неподвижности, молниеносный точный бросок — и в лапах у птицы оказывается крупный жук или ящерица», — объясняют орнитологи.

Как пояснили эксперты, лапы жулана не приспособлены к тому, чтобы удерживать и раздирать крупную добычу. Поэтому птица, по их словам, поступает иначе: она буквально накалывает жертву на острые колючки кустарников или на тонкие расщепленные ветки. Эти природные приспособления, уточнили в нацпарке, заменяют хищнику и вилку, и разделочную доску.

Жуткие июньские «украшения», как пояснили специалисты, появляются не случайно. В июне, когда у жуланов появляются прожорливые птенцы, их охотничья активность, по словам орнитологов, достигает своего пика. В лесах Подмосковья на ветках шиповника, боярышника или дикой сливы можно заметить неприглядные «гирлянды». Они составлены из расчлененных тел бронзовок, майских хрущей, шмелей, а иногда даже мелких рептилий.

Подобные припасы, как пояснили в национальном парке, жуланы создают впрок. Благодаря этим запасам, по словам специалистов, птицы способны пережить ненастные дни, когда насекомые попросту скрываются. Нередко, уточнили орнитологи, «кладовые» жуланов бывают столь обильными, что пернатые физически не могут опустошить их полностью. В таких случаях, добавили в нацпарке, недоеденные припасы достаются другим лесным обитателям.

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