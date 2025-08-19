Спас — не церковный праздник: священник назвал главные ошибки и заблуждения

Священник Виктор Савчук рассказал, что Спас — не церковный праздник, как считают некоторые россияне, сообщил atas.info.

Священник пояснил, что Медовый, Яблочный или Ореховый Спас — это названия праздников, которые зародились в народе. Церковь же в эти дни отмечает другие праздники, которые имеют важное значение для прихожан.

«Это проекция аграрного календаря на церковный. Люди искали точки опоры в году, и природные ритмы слились с духовными», — рассказал священник Виктор Савчук.

По информации издания, в дни Спасов принято освящать различные фрукты. Один из главных христианских актов — благодарность, поэтому прихожане подобной церемонией выражают благодарность.

Отец Дмитрий из Вознесенского кафедрального собора порекомендовал христианам в день освящения яблок сначала помолиться. Важно уйти не только с полной корзиной освященных яблок, но и заполненной душой.

«А если сначала помолитесь, исповедуетесь, причаститесь — тогда и плоды будут и вкуснее, и осмысленнее», — отметил отец Дмитрий.

По данным издания, Яблочный Спас выпадает на середину Успенского поста. Священник Виктор Савчук поделился наблюдениями: прихожане освящают яблоки, а потом уходят жарить шашлыки и пить вино. Священнослужитель обратил внимание на важность духовного очищения. Он призвал не забывать о целебности молитвы и важности соблюдения некоторых правил.

