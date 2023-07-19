Спасает жизни на работе и после: Пожарный из Тавды совершил героический поступок

Огнеборец 86-й пожарно-спасательной части города Талицы, возвращаясь со смены домой, стал свидетелем пожара, сообщает tagilcity.ru . Мужчина самостоятельно спас людей, которые находились в зоне возгорания.

Инцидент произошел в начале июля. Житель Талицы, который работает пожарным, возвращался домой. Он увидел вдалеке зарево и сразу понял, что где-то в городе началось возгорание. Огнеборец позвонил коллегам и проинформировал о пожаре. Он не стал дожидаться спасателей, а сам отправился на место, откуда виднелось зарево.

Местные жители высказали предположение, что в частном доме находятся люди. Огнеборец проверил информацию, она соответствовала действительности. Молодой мужчина пролез через окно, убрал заграждения, которые не позволяли людям выбраться, и спас двоих человек. Ситуация усложнялась тем, что к моменту прибытия пожарного помещение было сильно задымлено.

Позже на место приехала бригада огнеборцев, которые ликвидировали последствия возгорания. Героического сотрудника хотят вознаградить за отзывчивость.