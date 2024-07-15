Спасатель Белков: вазы и очки могут стать причиной пожара

Распространенное мнение, что бытовые пожары чаще всего происходят по причине неосторожного обращения с огнем или курения в помещениях, эксперт Артем Белков назвал ошибочным. Спасатель отметил, что, действительно, возгорание часто начинается из-за неисправной проводки или оставленного без присмотра электрического прибора. Важно проявлять бдительность, если в комнате оставлен открытый источник огня, например, зажженная свеча. Однако есть вещи, которые россияне не считают опасными, например:

лупы;

вазы, наполненные водой;

очки;

зеркала;

аквариумы для рыб.

Перечисленные предметы ни в коем случае нельзя оставлять на своих подоконниках или вблизи окон из-за возможного эффекта линзы.

«Внимательно осмотрите квартиру на предмет того, через какие стеклянные или отражающие предметы проходит свет и куда он падает», — советует спасатель.

Указанные экспертом предметы могут спровоцировать эффект линзы. Первым загораются шторы. Затем огонь очень быстро распространяется по комнате. Люди теряют бдительность, ведь не считают предметы опасными. Они могут длительное время находиться в комнате и не возгораться. Гарантировать, что так будет всегда, никто не может.

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