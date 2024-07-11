В Крыму локализовали крупный лесной пожар

В Крыму в горно-лесистой местности близ Судака сотрудникам МЧС удалось локализовать крупный лесной пожар, сообщили в ведомстве.

Пожар локализован на площади 15 гектаров. В тушении были задействованы около 200 специалистов и 44 единицы техники.

На месте работают 2 вертолета Ми-8 МЧС России. Они совершили более десятка сбросов воды.

Тушение осложнялось ветром и жаркой погодой.

Сегодня спасатели МЧС ликвидировали крупный пожар на складе в подмосковных Химках.