В Крыму локализовали крупный лесной пожар
Фото: [МЧС России]
В Крыму в горно-лесистой местности близ Судака сотрудникам МЧС удалось локализовать крупный лесной пожар, сообщили в ведомстве.
Пожар локализован на площади 15 гектаров. В тушении были задействованы около 200 специалистов и 44 единицы техники.
На месте работают 2 вертолета Ми-8 МЧС России. Они совершили более десятка сбросов воды.
Тушение осложнялось ветром и жаркой погодой.
Сегодня спасатели МЧС ликвидировали крупный пожар на складе в подмосковных Химках.