Спасатели достали с девятиметровой высоты кота, который провел на дереве три дня

В Ямало-Ненецком автономном округе женщина вызвала сотрудников МЧС, чтобы они спасли кота, сообщает sibdepo.ru .

Рыжий домашний котик мог стать жертвой собак, если бы он не успел от них сбежать. От страха питомец вскарабкался на верхушку дерева. Слезть он не смог, поэтому начал жалобно мяукать. Местная пенсионерка решила, что животное необходимо спасти. Она позвонила сотрудникам МЧС.

Спасатели прибыли на вызов. Кот находился на девятиметровой высоте. Сотрудники использовали пожарную выдвижную лестницу. Питомца удалось спасти, сообщает пресс-служба ведомства. Рыжий кот провел на дереве трое суток. На руки к спасателю пошел легко, не вырывался, но был очень напуган. Питомца вернули хозяйке.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области контролирует результаты проверки по факту расстрела домашнего кота в Пушкино.