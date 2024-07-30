Прокуратура контролирует результаты проверки по факту расстрела домашнего кота в Пушкино

По факту расстрела домашнего кота в Пушкино начата проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, все случилось в минувшую субботу в микрорайоне Мамонтовка. Мужчина обнаружил на теле своего кота ранения и пули от пневматического оружия.

По данным СМИ, этот кот — не единственный пострадавший. Питомцев регулярно расстреливает неизвестный.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты доследственной проверки по факту случившегося взяла на контроль Пушкинская городская прокуратура.