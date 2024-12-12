«Ангела, она не кусается»: Меркель вновь пожаловалась на Путина за «травлю собаками»

Ранее в своих мемуарах Меркель рассказала об одном случае, который произошел с ней во время визита в Россию. Во время общения с президентом Владимиром Путиным она встретилась лицом к лицу с лабрадором российского лидера по кличке Кони. Бывший канцлер Германии предположила, что таким образом ее российский коллега, якобы зная о ее страхе перед собаками, так демонстрировал ей свою силу.

На сей раз Меркель заявила испанским журналистам, что в 2006 году был еще один случай, когда Владимир Путин затролил ее собачьей фобией. По ее словам, российский президент со словами «Она не кусается» подарил ей тогда зачем-то плюшевую собаку.

«Когда я нанесла визит <…> Путину в Москве в январе 2006 года, мой советник по внешней политике сообщил российскому лидеру <…> о том, что я боюсь собак, потому что однажды одна из них меня укусила. В тот раз он не взял с собой собаку, но подарил мне большую плюшевую», — посетовала Меркель.

Напомним, ранее в Кремле прокомментировали воспоминание Меркель о собаке Путина.