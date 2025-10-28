Спасатели вскрывали квартиру: 11-летний житель Подмосковья не открывал дверь родителям

Спасатели Волоколамска по просьбе родителей 11-летнего местного жителя вскрыли квартиру, сообщил REGIONS. Обратившиеся на телефон спасения 112 родители были обеспокоены, потому что сын не отвечал на телефонные звонки и не открывал дверь.

По информации издания, на вызов оперативно прибыли работники 203-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас». Специалисты вскрыли дверь квартиры при помощи специальных инструментов.

«Открыть дверь ключом самостоятельно у родителей не получилось. Спасатели выяснили, что металлическая дверь была заперта изнутри на задвижку», — добавила заместитель начальника пожарно-спасательной части Ирина Месилова.

Спасатели рассказали, что взрослые обнаружили спящего школьника. Выяснилось, что подросток лег спать после уроков. В оказании медицинской помощи ребенку необходимости не было. Спасатели рекомендуют во избежания подобных случаев приобретать замки, которые при необходимости можно открыть снаружи.

Психолог Галина Рычкова высказала мнение, что подобный инцидент свидетельствует о высокой нагрузке на школьника. Эксперт считает правильным выработать у мальчика режим дня, помочь в определении приоритетов при выполнении заданий. Так, мелкие дела рекомендовано оставлять на самый последний момент.

«Такой крепкий сон у ребенка в дневное или вечернее время должен служить звоночком, что он не высыпается ночью. Следует установить для ученика правильный режим дня, чтобы он отправлялся спать в 22:00 и не сидел допоздна в телефоне или за выполнением домашних заданий», — пояснила Галина Рычкова.

Ранее сообщалось, что подростки во время съемок ролика выпали из окна многоэтажки Подольска.