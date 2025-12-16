«Спасибо, добрый доставщик»: курьер неожиданно прославился на весь город

Жительница Новокузнецка стала свидетельницей инцидента, который сняла на видео и выложила в Сеть. Таким образом курьер неожиданно для себя стал героем дня, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, скрытая съемка велась возле дома престарелых. Дорога к зданию — это высокий подъем, который иногда сложно преодолеть даже здоровому человеку. В городе установилась зима: на улице лежат сугробы, выпало много снега, холодно.

Местная жительница стала свидетелем, как пожилой человек на инвалидной коляске не мог перейти дорогу. Курьер помог пенсионеру. Но и после того, как проезжая часть осталась позади, не бросил его. Молодой человек приложил усилия, чтобы протолкать инвалидное кресло по снегу в гору к двери дома престарелых.

По данным издания, видео и комментарий автора нашли отклики в интернете. Пользователи отметили, что обычно курьеры — это молодые люди, которые очень быстро передвигаются, сильно спешат и редко обращают внимание на происходящие рядом события. Горожане гордятся такими молодыми людьми.

«Спасибо, добрый доставщик, что вызвался помочь и потратил свое время! Пусть в каждом будет чуточку больше добра!» — написала жительница Новокузнецка.

