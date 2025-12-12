В Подольске на базе волонтерского центра разработали дроны для доставки помощи участникам СВО

На базе филиала Первого волонтерского центра Подольска добровольцы за два года создали около 500 маскировочных сетей и несколько тысяч комплектов 3D-изделий для боеприпасов к гранатометам, а также собрали и отправили несколько тонн гумпомощи для бойцов специальной военной операции.

Помимо этого, волонтерами центра были разработаны и собраны два беспилотных летательных аппарата-курьера, которые предназнаены для оперативной доставки грузов бойцам.

Также на базе учреждения организованы обучающие курсы по программе «Пилотирование FPV-дроном», рассчитанные как на новичков, так и на более опытных пользователей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области уделяют большое внимание заботе об участниках СВО с ранениями.