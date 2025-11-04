«Спасибо за доброту и самоотверженность»: девушка спасла жизнь пожилой женщине в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
В подмосковном Королеве девушка оперативно отреагировала на опасность и предотвратила гибель пожилой женщины на железнодорожных путях, сообщил REGIONS со ссылкой на телеграм-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».
По информации издания, пенсионерка переходила железнодорожные пути перед поездом. Девушка успели отреагировать и буквально вытащила женщину из-под смертельной опасности. По информации телеграм-канала «Подслушано электрички Москвы», пенсионерка проигнорировала запрещающий сигнал светофора. Аналогичным образом поступили еще несколько человек, однако они успели перейти железнодорожные пути. По словам очевидцев, женщину же удалось высвободить буквально в последние минуты.
Граждан в очередной раз призвали соблюдать правила безопасности: не игнорировать запрещающие сигналы, на инфраструктуре железных дорог быть бдительными. В сообщении телеграм-канала отмечено, что поступок девушки заслуживает уважения.
«Спасибо ей за доброту и самоотверженность», — указано в телеграм-канале.
В Подмосковье регулярно проходят рейды с участием представителей администраций округов, в рамках которых пассажирам напоминают о правилах безопасности, раздают листовки и просят быть внимательными.
Ранее сообщалось, что в Московской области проходил детский месячник «Уступи дорогу поездам!».