В Московской области завершится детский месячник «Уступи дорогу поездам!»
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Мария Шматкова]
В Подмосковье завершается детский месячник «Уступи дорогу поездам!», направленный на снижение риска травмирования детей и подростков в зоне движения поездов РЖД, он проходит до 30 сентября. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ходе его реализации в регионе провели совместные с транспортными полицейскими рейды, в рамках которых выявлялись нарушения правил безопасности при переходе через железнодорожные пути. Для детей в образовательных учреждениях состоялись уроки безопасности, показы тематических фильмов, конкурсы, квесты и и не только. Местным жителям также раздали памятки и буклеты о правилах безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта.
