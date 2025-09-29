В Московской области завершится детский месячник «Уступи дорогу поездам!»

В Подмосковье завершается детский месячник «Уступи дорогу поездам!», направленный на снижение риска травмирования детей и подростков в зоне движения поездов РЖД, он проходит до 30 сентября. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе его реализации в регионе провели совместные с транспортными полицейскими рейды, в рамках которых выявлялись нарушения правил безопасности при переходе через железнодорожные пути. Для детей в образовательных учреждениях состоялись уроки безопасности, показы тематических фильмов, конкурсы, квесты и и не только. Местным жителям также раздали памятки и буклеты о правилах безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта.

